Уфа, , 15:28 — REGNUM Валовой сбор зерна в пять млн тонн выявил в Башкирии недостатки в мощностях по его хранению и переработке. Об этом 10 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Работница СПК «Россия» подметает зернохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Хабиров заявил, что до следующей уборочной кампании эти мощности необходимо серьёзно нарастить.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, за девять месяцев 2022 года сельхозпроизводители региона приобрели 2350 единиц техники почти на девять млрд рублей.

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