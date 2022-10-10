Уфа, 10 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Валовой сбор зерна в пять млн тонн выявил в Башкирии недостатки в мощностях по его хранению и переработке. Об этом 10 октября сообщил глава республикиРадий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Хабиров заявил, что до следующей уборочной кампании эти мощности необходимо серьёзно нарастить.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, за девять месяцев 2022 года сельхозпроизводители региона приобрели 2350 единиц техники почти на девять млрд рублей.

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