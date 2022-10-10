Астана, , 20:34 — REGNUM Попытки США разъединить Россию и страны Туркестана имеют длинные корни. Об этом 9 октября написал в своём телеграм-канале российский тюрколог Владимир Аватков, комментируя информацию о том, что Агентство США по международному развитию (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) намерено потратить $15,2 млн (930 млн рублей) на ослабление отношений Туркестанского региона с Россией.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

По его словам, примером таких попыток являются недавние попытки разместить военные базы США в Узбекистане в обмен на угнанную из Афганистана военную технику авиатехнику, а также спонсирование террористов, пытавшихся устроить госпереворот в Казахстане.

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Эксперт отмечает, что всё это излюбленная тактика американских властей по внесению раздора и хаоса.

«Однако американцы, очевидно, не осознают, что поджигая огнем нестабильности регионы мира, они рискуют сами загореться. Ветер часто меняет направления. Нужно просто немного помочь. И желательно не ждать, пока всё как-нибудь само», — подчеркнул он.

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Также политолог обратил внимание на то, что ранее президент Владимир Путин неоднократно отмечал в своих выступлениях, что Туркестанский регион является ключевым партнером России.

«В частности в отношении Казахстана и Узбекистана он заявлял, что обе эти страны являются уникальными и близкими союзниками Российской Федерации. И Россия отказываться от традиционных отношений в духе дружбы и братства не намерена», — подытожил Аватков.

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ИА REGNUM напоминает, 14 сентября 2022 года заместитель помощника директора USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) Анджали Каур объявила, что США приложат все усилия, чтобы «разделить экономики стран Туркестана с экономикой России».

Отметим, что в начале октября 2022 года Киргизию и Узбекистан посетила помощник госсекретаря США Элизабет Трюдо. Помимо переговоров о расширении сотрудничества киргизских и узбекских властей с американским правительством, чиновница обсудила с представителями местных неправительственных организаций, СМИ и интернет-блогерами усиление антироссийской пропаганды в этих странах.

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