10 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Максим Петров, , 16:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 октября провёл встречу с избранными руководителями регионов. Глава государства напутствовал губернаторов, указав приоритеты их работы.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Основой работы глав регионов должно являться постоянное взаимодействие с жителями, считает Путин. Соблюдение этого принципа президент требует от каждого губернатора, которые должны наладить постоянно действующую обратную связь, слышать людей и реагировать на их запросы. Ключевые направления работы внутри субъектов, по словам Путина, связаны с повышением качества жизни населения.

«Крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную. Но в этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем», — пояснил Путин губернаторам.

Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Президент обозначил роль региональной власти по наиболее актуальному вопросу наших дней — частичной мобилизации. Он не только признал, но даже объяснил обилие недочётов в системе воинского учёта — проблемы в этой сфере накапливались давно. Поэтому важно сейчас и в дальнейшем делать выводы из ошибок. По сути, Путин поручил органам власти в Москве и регионах изменить систему работы военкоматов. Главы субъектов должны проконтролировать соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказать социальную поддержку семьям уходящих на фронт.

«Частичная мобилизация помогла выявить проблемы в работе военкоматов, что будет крайне полезно для их будущей работы. К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго», — заявил президент.

Ещё одним важным аспектом в речи Путина стала тема помощи новым регионам России. Он отмечает способность народа России сплачиваться в ответ на внешнее давление. Сейчас центром объединения могут стать новые регионы страны, которым особенно нужна поддержка. И многие регионы уже оказывают помощь Новороссии.

«Консолидация, сплочённость нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобождённых территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе. Уверен, наши сограждане чувствуют такую нужную им поддержку», — полагает глава государства.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Но даже в условиях давления, специальной операции и работы по восстановлению Новороссии планы развития и социальные гарантии гражданам не подлежат сокращению, отметил президент. Путин потребовал от губернаторов добросовестного исполнения всех обязательств. Он считает, что уже в ближайшей и среднесрочной перспективе можно добиться роста региональных экономик, для чего имеются все предпосылки.

«Нужно последовательно, неуклонно реализовывать те планы и программы развития, которые мы наметили ранее. Имею в виду модернизацию инфраструктуры — транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и посёлках», — заявил президент.