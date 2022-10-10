Нью-Йорк, США, , 15:25 — REGNUM Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявляет, что афганские девочки имеют право на образование, лидерство и выбор. Об этом сообщает агентство TOLO news.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

ЮНИСЕФ добавляет, что женщины и девочки в Афганистане ценны для будущего этой страны и мира. Сухейла Садат, активистка в области прав женщин, заявила: «Права женщин утрачены, особенно в области науки и знаний».

Тем временем многие школьницы просят Исламский Эмират немедленно открыть средние школы. Рубина, Каришма и Фариха, лишённые возможности ходить в школу, сказали TOLO news, что ни за что не откажутся от учёбы. Эти три сестры стремятся к лучшему будущему и реализации своих способностей.

«Мы готовы к урокам, и мы надеемся, что однажды наши школы снова откроются», — отметила Рубина.

Каришма рассказала: «Когда я управляюсь с домашней работой, я трачу два-три часа на просмотр прошлых уроков и учебников, а также на чтение других книг, чтобы я была готова к школе».

Они хотят, чтобы Исламский Эмират открыл школы для девочек старше шестого класса.

«Когда Исламский Эмират говорит, что школы откроются, мы очень надеемся и будем счастливы учиться», — говорит Фариха.

Недавно ряд молодых людей на встрече с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем потребовали вновь открыть школы для девочек.

Отметим, что слова заместителя министра иностранных дел по политическим вопросам и официального представителя Исламского Эмирата об открытии школ вселили надежду в учениц.