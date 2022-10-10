Кингисепп, Ленинградская область, , 15:28 — REGNUM В результате лобового столкновении рейсового автобуса, следовавшего из Риги (Латвия) в Санкт-Петербург, один человек погиб, 14 человек пострадали, сообщили 10 октября в пресс-службе областной администрации.

WhatsApp Image 2022-10-10 at 14.56.41 пресс-служба Упрдор СЗФО

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло около 13:20 мск 10 октября на км 106 федеральной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой.

«По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в аварии с пассажирским автобусом на трассе «Нарва» пострадали 14 человек, один погиб. Детей среди них нет», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«На месте происшествия работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Вертолет пока остаётся у больницы для возможной медицинской эвакуации», — добавили в обладминистрации.

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