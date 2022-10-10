Москва, , 15:24 — REGNUM Снижение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки окажется очень сильным ударом для мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Добыча нефти (сс) randomix

«Для мировой экономики снижение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки — очень сильный удар, который приведет к усилению рецессии и росту инфляции во всех странах, — констатировал он. — И даже в нефтедобывающих. Причины понятны — в последнее время основной вклад в рост цен производителей внесла именно дорожающая энергия. Рост цен производителей переходит в инфляцию. И в итоге заставляет развитые страны поднимать свои банковские ставки ещё выше. Все это усиливает давление на бизнес и промышленность».

По его словам, основной удар ощутят самые слабые экономики.

«Но сейчас рост цен на энергию приводит к остановке промышленных предприятий в первую очередь в Европе. Так что теперь стоит ждать волну банкротств в ЕС на предприятиях с высоким потреблением электроэнергии», — предположил эксперт.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, из-за чего в ЕС может произойти эскалация энергетического кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Странам ЕС предсказали эскалацию энергетического кризиса

Читайте развитие сюжета: Эксперт объяснил, как страны ОПЕК+ «вступились за мировую экономику»