Кострома, 10 октября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Родственники мобилизованных жителей Костромской области, находящихся в академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) просят о продлении свиданий. Об этом они пишут в социальных сетях.

Наталья Диева Академия РХБЗ в Костроме

«Мужа забрали по мобилизации. Разрешают видеться три минуты у забора. У нас двое детей, они тоже хотят увидеть и обнять папу. Хотелось бы, чтобы администрация академии создала условия для встреч с семьями».

«Я всё понимаю — есть устав. Все как в армии. Но хотелось бы чтобы руководство академии все-таки организовало время для посещений».

К просьбам костромичек присоединяются женщины из районов. Они отмечают, что вынуждены преодолевать сотни километров вместе с детьми и хотят увидеть мужей на более длительное время, чем 1-2 минуты. Ранее об этой ситуации корреспонденту ИА REGNUM сообщала депутат Собрания депутатов Костромского района Анна Баранова. Она говорила, что родным призванных разрешают только передавать вещи на КПП.

По информации правительственного сайта «Объсянем. рф», как таковых свиданий в академии не предусмотрено. Кратковременные встречи на контрольно-пропускном пункте существуют только потому, что руководство академии «идёт навстречу» желаниям семей мобилизованных.