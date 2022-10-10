Кабул, 10 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Источники сообщают о гибели бывшего афганского военнослужащего в пакистанском городе Кветта, пишет газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Убитого звали Самад Хан Ачакзай, при прежнем правительстве Афганистана он был заместителем начальника полиции уезда Панджваи провинции Кандагар.

Он бежал в Пакистан после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Совсем недавно Ачакзай в своём видеообращении осудил нападение на школу «Кадж» на западе Кабула и заявил, что полон решимости служить стране до конца своих дней.

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