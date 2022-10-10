Уфа, 10 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

Сообщается, что 10 октября в Башкирию прибыла делегация ДНР во главе с временно исполняющим обязанности руководителя региона Денисом Пушилиным.

Отмечается, что представителей делегации в аэропорту Уфы встретил глава БашкирииРадий Хабиров.

«11 октября Денис Пушилин примет участие в церемонии открытия памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади, а также поздравит жителей Башкирии с Днём республики», — сообщает пресс-служба.

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