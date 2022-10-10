Москва, , 15:16 — REGNUM Бежавший от правосудия из Молдавии в Израиль бизнесмен и лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шон обещает вернуться, но только после изменения политической обстановки в Молдавии. Об этом он заявил в интервью, опубликованном РИА Новости 10 октября.

Илан Шор Чурбан

«Как только власть пошатнется, суды и прокуроры перестанут брать под козырек все решения, потому что они понимают, что им придется отвечать за сегодняшние незаконные действия (а сегодняшние действия прокуроров и судей сильно незаконны), я буду в стране», — сказал Шор.

По его мнению, настоящее время власти Молдавии сильно боятся оппозицию. Оппозиционер не готов в такой ситуации возвращаться в страну.

Стоит отметить, что после того, как Санду получила всю полноту власти в Молдавии, приведя с победе на парламентских выборах свою партию «Действие и солидарность», в стране началось преследование лидеров оппозиции. Под домашним арестом находятся экс-президент страны, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон и депутат парламента республики, один из лидеров партии «Шор» Марина Таубер.

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