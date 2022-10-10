Оренбург, 10 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Полиция Оренбургской области объявила в розыск 43-летнего Виталия Кравченко — уроженца Казахстана. Как сообщили в ведомстве, мужчина причастен к нападению на инкассаторов ПАО «Почта России» в Орске, свершённому 7 октября.

УМВД по Оренбургской области Объявленнй в розыск Виталий Кравченко

Среди примет злоумышленника указан средний рост (165-175 см), темные короткие волосы, на вид мужчине 40-45 лет. В числе особенностей названо смуглое лицо, брови густые, большой нос, пухлые губы, крупный подбородок, большие глаза. Среди особенностей поведения — жестикулирует.

Как уже сообщало ИА REGNUM, громкое преступление совершено утром 7 октября в Орске. Группа вооружённых преступников напала инкассаторов. Один из работников службы инкассации получил смертельное ранение. В рамках расследования уголовного дела задержаны три человека: начальница почтового отделения из города Орска, 64-летний житель Орска и 48-летнйи житель Кемеровской области. Им предъявлено обвинение.