Хабаровск, , 15:15 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Владислав Каменев. У «Амура» отличились форварды Сергей Дубакин и Игнат Коротких.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты ЦСКА. Решающий бросок исполнил нападающий Константин Окулов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, на счету команды 21 очко. «Амур» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 13 очками.

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