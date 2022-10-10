Вашингтон, 10 октября 2022, 15:13 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры по телефону с представителем киевского режима Дмитрием Кулебой, в ходе которых осудил ракетные удары на страну и пообещал продолжать поддержку Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва жёстко ответит на теракты, которые попытается организовать киевский режим на территории РФ.
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