Вашингтон, 10 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры по телефону с представителем киевского режима Дмитрием Кулебой, в ходе которых осудил ракетные удары на страну и пообещал продолжать поддержку Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Поговорил с Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру. НАТО будет продолжать поддерживать [Киев], сколько потребуется», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва жёстко ответит на теракты, которые попытается организовать киевский режим на территории РФ.

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