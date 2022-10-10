Волгоград, , 15:13 — REGNUM Компенсацию морального вреда в пользу 70-летней женщины, выпавшей из маршрутного такси, взыскал суд в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Водитель общественного транспорта в июне 2020 года начал движение от остановки на улице Менжинского, не закрыв дверь автомобиля, а затем повернул по ходу движения налево. Пассажирка не удержалась и выпала из маршрутки на проезжую часть, она получила тяжёлые травмы. В ходе судебного заседания пенсионерка уточнила, что за время её лечения, водитель не извинился, не компенсировал ей страдания и никаким образом не интересовался состоянием её здоровья.

Представитель ответчика настаивал, что вина водителя истцом не доказана, а уголовное дело о нарушении ПДД было прекращено за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Выслушав стороны, суд пришёл к выводу, что с водителя в пользу истца необходимо взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.