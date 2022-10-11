Владивосток, , 09:28 — REGNUM В Приморском крае по нацпроекту «Культура» в 2021 году было модернизировано четыре библиотеки — в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке и Находке. До конца 2022 году модельными станут ещё две — в Партизанске и Фокино. В 2023 году преобразятся две библиотеки в Находке и одна в Арсеньеве, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Модельная библиотека Управление культуры, спорта и молодежной политики Дальнегорска

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В Дальнегорске после масштабного обновления состоялось открытие центральной городской библиотеки. Библиотека с 2009 года носит имя ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного работника культуры РСФСР, почетного жителя Дальнегорска Ксении Богацкой, совершенно преобразилась.

«Создание модельной библиотеки стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Коллектив учреждения победил во Всероссийском конкурсе в прошлом году. Новый формат даёт импульс к модернизации всей библиотечной системы городского округа. Во время ремонта библиотека не закрывалась ни на один день. Даже в таких стесненных условиях специалисты находили возможность оказывать услуги читателям. Дизайн и цветовые решения выполнены с учётом региональных особенностей — это сопки, море, багульник, закаты и рассветы. Внутреннее пространство библиотеки полностью изменилось, став современным и комфортным, а также трансформирующимся для организации и проведения массовых мероприятий, досуга, обучающей деятельности и индивидуальной работы», — сказала директор модельной библиотеки Марина Потоня.

В читальном зале оборудованы места для занятий со стационарными компьютерами и современной выставочной зоной. Полиграфические и сервисные услуги выделены в отдельный центр с мини-типографией и интерактивной доской.

Архитектурно-планировочные решения изменили облик конференц-зала, оборудованного мобильным экраном, системой звукоусиления, потолочным проектором, небольшой сценой, цифровым пианино и столами-трансформерами. Многофункциональный зал теперь может использоваться, в первую очередь, для проведения различных просветительских мероприятий, семинаров, мастер-классов, клубов по интересам, а также как кинозал, выставочный и концертный зал.

Для самых юных читателей сделана зона с настольными играми, детскими журналами и книжками-малышками, пользующимися у детей большой популярностью.

В ходе переоборудования учтены и особенности маломобильных горожан. В библиотеке сделаны специальные знаки и кнопки вызова помощника, организовано читательское место для работы за компьютером, есть и гусеничный подъемник.

«Читателей радует и обновленный, и значительно увеличившийся литературный фонд, пополнившийся художественной литературой современных и зарубежных авторов, классикой, детскими изданиями и актуальной отраслевой литературой по компьютерным технологиям, педагогике, изучению языков, праву, экономике, истории России, отечественному и зарубежному искусству, психологии и философии, государству и праву, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству. Ещё до открытия, семь библиотекарей прошли курсы повышения квалификации, что позволило улучшить профессиональные навыки и компетенции, включая работу с современными информационными технологиями», — добавила руководитель библиотеки.

По словам начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Дальнегорского городского округа Татьяны Лузановой, модельная библиотека предоставляет жителям пространство для реализации творческих инициатив и решения повседневных задач.

«Здесь будут созданы объединения по интересам для разных возрастных групп и социальных слоев населения, организованы дискуссионные площадки с участием представителей власти и общественности. Модельная библиотека приглашает к сотрудничеству инициативных граждан и экспертов в различных сферах, готовых выступить спикерами или оказать консультативную помощь читателям. Теперь оснащение учреждения позволяет проводить разноплановые мероприятия, встречи, лекции и круглые столы», — резюмировала Татьяна Лузанова.

Библиотеку в день открытия оценили первые читатели.

По словам журналиста, активного участника всех библиотечных мероприятий Николая Ефимова, читатели получили уютную литературную веранду и литературное кафе. Есть место для мастер-классов, обустроены удобные места для индивидуального чтения в мягких креслах с подушками, наушниками, светильниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по национальному проекту «Культура» ведётся масштабное обновление библиотек — открыто уже 778 модельных библиотеки. На Камчатке модернизировали учреждения культуры в Петропавловске-Камчатском, Елизове и поселке Усть-Камчатск.