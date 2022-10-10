Горно-Алтайск, , 15:11 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай взяла на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели трёх человек при пожаре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте происшествия, Горно-Алтайск СУ СКР по Республике Алтай

Возгорание произошло в многоэтажном доме в Горно-Алтайске вечером 9 октября. В результате погибли двое мужчин и женщина, предположительно от отравления окисью углерода.

«Еще одного мужчину, который на момент пожара также находился внутри жилого помещения, удалось спасти соседям, которые помогли мужчине выйти из дома», — отметили в прокуратуре.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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