Анкара, 10 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Страны Европы задаются вопросом, как им пережить зиму в связи с энергетическим кризисом, у Турции такой проблемы нет. Об этом 10 октября заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Randam Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности в Европе растут.

«В Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. Я сказал: «У нас нет такой проблемы», — сказал Эрдоган

Напомним, ранее Эрдоган принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Праге.