* запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, , 15:10 — REGNUM Командир движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Абдулла был серьёзно ранен в результате целенаправленного нападения в уезде Маравара афганской провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом сообщает Express Tribune.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета со ссылкой на свои источники пишет, что самодельное взрывное устройство было заложено в машину, в которой находился маулави Абдулла.

В результате взрыва погиб случайный прохожий, а маулави Абдулла, его водитель и двое телохранителей получили ранения.

Сообщается, что состояние талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командира оценивается как критическое, и он и его спутники были увезены в неизвестное место для лечения.