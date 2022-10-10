* запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, 10 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Командир движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Абдулла был серьёзно ранен в результате целенаправленного нападения в уезде Маравара афганской провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом сообщает Express Tribune.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Газета со ссылкой на свои источники пишет, что самодельное взрывное устройство было заложено в машину, в которой находился маулави Абдулла.

В результате взрыва погиб случайный прохожий, а маулави Абдулла, его водитель и двое телохранителей получили ранения.

Сообщается, что состояние талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командира оценивается как критическое, и он и его спутники были увезены в неизвестное место для лечения.