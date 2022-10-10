Грайворонский район, Белгородская область, 10 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Со стороны ВСУ идёт обстрел хутора Масычево Грайворонского городского округа. Об этом 10 октября в своём телеграм-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Окно после обстрела

По предварительным данным, в ходе обстрела нет погибших и пострадавших. Однако известно, что два дома разрушено, ещё 13 домовладений — посечены осколками. Местные власти проводят подомовой обход, все оперативные службы на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября ВСУ обстреляло село Конопляновка и город Шебекино, где погибла пожилая местная жительница.