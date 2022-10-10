Кишинёв, , 15:08 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду 10 октября выступила с осуждением ракетных ударов по подконтрольной Киеву территории. Это заявление было размещено в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Майя Санду President.gov.ua

Она заявила, что пострадали жители в Киеве, Львове, Николаеве, Запорожье, Тернополе, Житомире и других населенных пунктах.

«Бомбардировки домов, транспортной сети, энергетической инфраструктуры и других гражданских объектов, которые продолжаются в настоящее время, нужно немедленно прекратить», — заявила Санду.

Она также пообещала поддержку киевскому режиму и жителям б. УССР, которые решат выехать в Молдавию.

Стоит отметить, ранее минобороны Молдавии заявило, что три российские ракеты пролетели в воздушном пространстве республики, направляясь из Чёрного моря на территорию б. УССР.

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