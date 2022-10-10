Сеул, , 15:09 — REGNUM За последние пять лет почти 3000 граждан Южной Кореи были похищены или пропали без вести за границей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные внешнеполитического ведомства страны.

Похищение Meelimello

С 2018 года по июнь 2022 года за границей пропали без вести 2474 человека, ещё 288 человек были похищены или арестованы.

Известно, что в 2018 году было зарегистрировано 607 случаев похищения или пропажи, в 2019 году — 840 случаев, в 2020 году — 614 случаев, в 2021 году — 426 случаев, а в первой половине 2022 года — 275 случаев.

361 случай произошли в Китае, 322 случая — в США, 279 случаев — на Филиппинах, 200 случаев — в Японии.