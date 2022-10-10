Сеул, 10 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. За последние пять лет почти 3000 граждан Южной Кореи были похищены или пропали без вести за границей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные внешнеполитического ведомства страны.

Meelimello Похищение

С 2018 года по июнь 2022 года за границей пропали без вести 2474 человека, ещё 288 человек были похищены или арестованы.

Известно, что в 2018 году было зарегистрировано 607 случаев похищения или пропажи, в 2019 году — 840 случаев, в 2020 году — 614 случаев, в 2021 году — 426 случаев, а в первой половине 2022 года — 275 случаев.

361 случай произошли в Китае, 322 случая — в США, 279 случаев — на Филиппинах, 200 случаев — в Японии.