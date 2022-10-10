Москва, , 15:16 — REGNUM Только Следственному комитету России известны подробности расследования ЧП на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, могут ли другие страны помочь с расследованием маршрута грузовика, который взорвался на мосту. Песков отметил, что все действия осуществляются в рамках следствия.

«Вы знаете, что при необходимости международного взаимодействия также осуществляются контакты между с соответствующими государствами. Но как это будет точно, я не могу сказать, это прерогатива Следственного комитета», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября в результате подрыва грузовика на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. Частично обрушились два автомобильных пролёта моста, погибли три человека. По данным СКР, путь грузовика начался в Болгарии.

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