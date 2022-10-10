Кингисепп, Ленинградская область, 10 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Рейсовый международный автобус с пассажирами на борту, следовавший из Риги (Латвия) в Санкт-Петербург, попал в лобовое ДТП, есть погибшие, сообщили 10 октября в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад.

ДТП с автобусом в Ленобласти, 10.10.2022

По предварительным данным, ДТП произошло около 13:20 мск 10 октября на 106 километре федеральной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой.

«Произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля с последующим возгоранием последнего», — рассказали в дорожном управлении.

Информация о количестве пострадавших уточняется, однако пока известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. На участке, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.