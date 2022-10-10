Уфа, , 15:21 — REGNUM Развивать сотрудничество в различных сферах намерено руководство Башкирии с Белоруссией. Об этом 10 октября сообщил глава республика Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Белоруссия была, есть и будет нашим самым близким, надежным партнером. И мы настроены активно дружить с регионами братской страны», — сообщил он.

Хабиров отметил, что подписал договор о намерениях с председателем Гомельского Облисполкома Белоруссии Иваном Крупко.

«Договорились развивать сотрудничество в сфере экономики, торговли, науки, технологий, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и других», — сообщил он.

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