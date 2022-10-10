Уфа, 10 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Развивать сотрудничество в различных сферах намерено руководство Башкирии с Белоруссией. Об этом 10 октября сообщил глава республикаРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Белоруссия была, есть и будет нашим самым близким, надежным партнером. И мы настроены активно дружить с регионами братской страны», — сообщил он.

Хабиров отметил, что подписал договор о намерениях с председателем Гомельского Облисполкома БелоруссииИваном Крупко.

«Договорились развивать сотрудничество в сфере экономики, торговли, науки, технологий, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и других», — сообщил он.

Читайте также: В Башкирии развивают кооперацию с белорусскими предприятиями