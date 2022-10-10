Бухарест, 10 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что во время ударов, нанесенных по Киеву российскими силами, одна из ракет упала в 850 метрах от посольства Румынии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Об этом Ауреску написал в своем аккаунте в соцсети, а также сообщил, что персонал посольства находится в безопасности и не пострадал.

Кроме того, министр «решительно» осудил ракетные удары России по гражданским объектам, так как это, по его словам, «является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и приводит к человеческим жертвам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением действий российских вооруженных сил выступили высокопоставленные представители ЕС, Италии, Великобритании и других стран.