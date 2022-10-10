Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM Волонтёры Свердловской области совместно с единомышленниками из других регионов России завершили сбор гуманитарной помощи 20 военным частям. Об этом в ходе пресс-конференции 10 октября сообщил координатор по экспертно-проектной работе Общероссийского народного фронта региона Игорь Русинов.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, наиболее необходимыми для военнослужащих являются берцы, амуниция, термобельё, жгуты, а также квадрокоптеры и тепловизоры. Необходимое собирают в рамках акции «Всё для победы».

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории б. УССР. А 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.