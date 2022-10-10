Москва, 10 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Сообщение с угрозами в адрес Белоруссии исчезло из телеграм-канала главы офиса В. Зеленского Андрея Ермака. Оно было опубликовано 10 октября.

President.gov.ua Андрей Ермак

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что киевский режим намеревался нанести удар по территории Белоруссии. По неофициальным каналам Минск предупредили, что это будет «Крымский мост — 2». Киеву, пригрозил он, Крымский мост «покажется цветочками», если нечто подобное произойдёт.

После этого Ермак обвинил власти Белоруссии в «неадекватности» и предупредил их о возможных «последствиях». Через некоторое время сообщение было удалено, однако, по данным статистики сервиса, его прочли более 47 тыс. человек.

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