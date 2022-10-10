Париж, 10 октября 2022, 15:05 — REGNUM По мнению Парижа, удары по территории бывшей УССР являются «военным преступлением», сообщает Le Parisien.

Глава МИД Франции Катрин Колонна
Глава МИД Франции Катрин Колонна
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна осудила в Twitter «военные преступления».

«Я самым решительным образом осуждаю удары по городам [на территории бывшей УССР]. Умышленное нанесение ударов является военным преступлением», — заявила глава МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил атаки на контролируемую киевским режимом территорию б. УССР и пообещал последнему дополнительную помощь военного характера.

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