Викуловский район, Тюменская область, , 15:04 — REGNUM В Тюменской области установлен карантин по трихинеллёзу на территории охотничьего хозяйства в Викуловском районе. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Медведь

Трихинеллёз выявлен в доставленном в лабораторию образце мяса медведя. Этой болезнью заражаются свиньи, лошади, грызуны, плотоядные животные, а также люди.

Во время карантина запрещается перемещение восприимчивых животных внутри хозяйства, их вывоз, а также вывоз кормов и продуктов убоя животных.

Мероприятия по ликвидации заболевания продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменец в сентябре 2022 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск около села Ярково приобрёл мясо медведя с личинками трихинелл.

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