Шаран, Афганистан, 10 октября 2022, 15:03 — REGNUM В афганской провинции Пактика неизвестные вырубили около сотни яблонь в саду города Шарана, административного центра провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По словам источников, яблони были «спилены и вывезены неизвестными ночью 10 октября.
Хозяин этого сада говорит, что весь его многолетний труд пропал даром и ему был нанесён большой ущерб.
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Некоторое время назад в уезде Омна этой провинции неизвестный спилил 300 плодоносящих яблонь.
Следует отметить, что в последнее время и в некоторых других провинциях вырубаются плодовые деревья.