Шаран, Афганистан, 10 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика неизвестные вырубили около сотни яблонь в саду города Шарана, административного центра провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Аполлинарий Васнецов. Ветка яблони. 1930

По словам источников, яблони были «спилены и вывезены неизвестными ночью 10 октября.

Хозяин этого сада говорит, что весь его многолетний труд пропал даром и ему был нанесён большой ущерб.

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Некоторое время назад в уезде Омна этой провинции неизвестный спилил 300 плодоносящих яблонь.

Следует отметить, что в последнее время и в некоторых других провинциях вырубаются плодовые деревья.