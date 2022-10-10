Ярославль, , 15:03 — REGNUM В Ярославле открыли галерею памяти, посвященную Леониду Куравлеву. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония открытия

Мероприятия прошли в день рождения актера 8 октября. Новая галерея расположилась рядом со скульптурой из фильма «Афоня», которая была установлена в Ярославле в 2010 году. Арку расписали ярославские художники.

«Были разные варианты. У нас стоял ящик для голосования, в котором мы собирали мнения. Люди даже деньги приносили, оставляли. Говорили: «Вот, это на будущий проект». Собственно, мы выбрали название «Галерея памяти Леонида Куравлева», потому что нам эту идею люди предложили», — пояснил вице-президент НП «МОТ «Золотое кольцо», председатель благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии» Александр Седухин.

Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей, теперь самые важные из них стали граффити в галерее его памяти. Еще один арт-объект, посвященный Леониду Куравлеву и открытый в Ярославле, — это фотографии со съемочной площадки, фрагменты фильмов, в которых он играл. И даже дубли с актером, не вошедшие в картины, но предоставленные «Мосфильмом» для оформления уличного арт-объекта.

«На самом деле это уникальные архивные кадры, которые были предоставлены нам «Мосфильмом». Но это еще и квест. В ближайшем будущем появится специальный квест-бук, брошюра, на которой с одной стороны будет упражнение для ума, а с другой — можно просто прочитать интересную информацию», — рассказала арт-директор НП «МОТ «Золотое кольцо» Юлия Смук

Начиная с 8 октября, в центре Ярославля есть и живой арт-объект, посвященный Леониду Куравлеву. В городе посадили пятилетний дуб. Он пришел на смену дереву, возле которого любил отдыхать актер.

«Когда Леонид Вячеславович приезжал сюда. В последние годы он очень часть бывал в Ярославле. Приезжал и летом, и зимой. Здесь рос дуб. Леонид Вячеславович любил подходить к этому дубу, постоять, подумать о чем-то. Но, к сожалению, это дерево усохло совсем, и этим летом дерево это упало», — пояснил Александр Седухин.

Новый дуб расположился точно на месте старого. Организаторы новых арт-объектов уверены, что они станут новой точкой притяжения для туристов.

«Каждый арт-объект, каждый такой объект он привлекает туристов. Он вызывает желание приезжать в город, вызывает делание оставаться здесь дольше, вызывает желание возвращаться сюда. Эти факторы позволяют увеличивать туристический поток в город», — сказал на церемонии открытия заместитель директора департамента туризма Ярославской области Максим Цветков.

Авторов идеи, тех, кто делал граффити и помогал реализации проекта наградили памятными медалями. Теперь организаторы акции намерены добиться, чтобы место, где расположены арт-объекты, было названо «Народным переулком Леонида Вячеславовича Куравлева».