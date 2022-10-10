В Ярославле открыли галерею и дуб памяти Леонида Куравлева
Ярославль, 10 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославле открыли галерею памяти, посвященную Леониду Куравлеву. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятия прошли в день рождения актёра 8 октября. Новая галерея расположилась рядом со скульптурой из фильма «Афоня», которая была установлена в Ярославле в 2010 году. Арку расписали ярославские художники.
Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей, теперь самые важные из них стали граффити в галерее его памяти.
Ещё один арт-объект, посвященный Леониду Куравлеву и открытый в Ярославле, — это фотографии со съёмочной площадки, фрагменты фильмов, в которых он играл. И даже дубли с актёром, не вошедшие в картины, но предоставленные «Мосфильмом» для оформления уличного арт-объекта.
Теперь в центре Ярославля есть и живой арт-объект, посвященный Леониду Куравлеву. В городе посадили пятилетний дуб. Он пришел на смену дереву, возле которого любил отдыхать актёр.
Новый дуб расположился точно на месте старого. Организаторы новых арт-объектов уверены, что они станут новой точкой притяжения для туристов.
Авторов идеи, тех, кто делал граффити и помогал в реализации проекта, наградили памятными медалями. Теперь организаторы акции намерены добиться, чтобы место, где расположены арт-объекты, было названо «Народным переулком Леонида Вячеславовича Куравлева».