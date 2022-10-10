Сан-Сальвадор, , 15:03 — REGNUM Сальвадор готов принять тропический шторм «Джулия», который в ближайшие часы приблизится к побережью страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Сан-Сальвадор José Alejandro Álvarez Ramírez (JOSAL)

В связи с этим президент страны Найиб Букеле сообщил в соцсетях, что правительственные учреждения через группы первого реагирования готовы к проникновению урагана на территорию страны.

«Мы направили персонал, технику, ресурсы и все возможное, чтобы защитить жизни сальвадорцев», — сказал Букеле.

Министерство окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора предупредило о последствиях шторма, который может принести обильнейшие осадки и сильный ветер над всей территорией страны.