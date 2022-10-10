Москва, , 15:02 — REGNUM В настоящее время в РФ 9% жителей РФ относят себя к числу предпринимателей и самозанятых. Такому результаты пришло исследование, которое провел финуниверситет при правительстве РФ и страховая компания.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

«Исследование показало, что на сегодня 9% жителей РФ относят себя к числу предпринимателей и самозанятых. И еще 8% заявляют, что в ближайшие пару лет намерены создать собственное предприятие и заняться бизнесом, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в финансовом университете. — Города, где имеется самое большое количество предпринимателей, — это Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону. А в Москве, Перми, Краснодаре, Ижевске и Хабаровске больше всего тех, кто хотел бы стать предпринимателями».

Согласно результатам исследования, наиболее популярные виды бизнеса, которыми хотели бы заниматься действующие и будущие предприниматели, — это магазины, общепит и промышленное производство.

«В части роста интереса лидерами являются уличная еда, пошив одежды и мясное животноводство. Все три сегмента отвечают нынешним потребностям страны, когда из-за ухода западных компаний с российского рынка на нем образовались свободные ниши, которые пытается занять российский бизнес. При этом 12% предпринимателей готовы застраховать собственный бизнес и еще 7% готовы страховать склады своего предприятия», — выяснили организаторы исследования.

При этом они уточнили, что по сравнению с январём-февралем 2022 года готовность жителей РФ открывать новые предприятия существенно упала.

«Сегодня готовы пробовать себя в бизнесе и открывать новые предприятия 8% населения, тогда как в начале года их было 12%», — подчеркнули в финуниверситете.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России проверки предприятий могут заменить рейтингами.

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