Улан-Удэ, , 15:00 — REGNUM Ситуация с изношенностью подвижного состава трамвайного парка Улан-Удэ сложная. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников по итогам больших парламентских слушаний в Госдуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трамвай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В городе насчитывается 72 вагонов трамвая, в том числе 15 новых моделей 71-911ЕМ «Львенок», закупленных за счёт Единой дальневосточной субсидии. Тем не менее, износ парка составляет 73%, а часть вагонов эксплуатируется с 1985 года.

«Необходимо списать 37 вагонов со сроком эксплуатации свыше нормативного (более 16 лет) и еще 20 трамваев подлежит списанию в ближайшие 4 года. В старых трамваях нет возможности обеспечить комфортность и доступность перевозки, безбарьерную среду для маломобильных категорий граждан», — отметил чиновник.

По словам Луковникова, минтрас Бурятии уже сформировал и подал заявку в правительство России на развитие городского электрического транспорта. В него включены расходы на приобретение подвижного состава и развитие инфраструктуры.