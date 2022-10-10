Кострома, , 15:11 — REGNUM Костромской районный суд на 6 месяцев отсрочил исполнение наказания мужчине, захотевшему отправиться в зону специальной военной операции добровольцем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромской районный суд

В мае 2022 года 49-летний житель Костромского района был осужден за нарушение правил дорожного движения. Его автомобиль сбил пешехода, который получил тяжкий вред здоровью. Водителю назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев. В течение этого срока он не мог менять место жительства или пребывания, выезжать за пределы муниципалитета.

Позднее костромич подал заявку в пункт отбора на военную службу по контракту, её одобрили. Отметим, что по сообщениям властей и военкомата в зону СВО добровольцами отправились более 300 костромичей. Последовать их примеру захотели ещё 130 человек, в том числе 20 женщин. Перед отправкой их ждёт обучение на базе военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

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