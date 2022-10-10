Астана, , 14:58 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган 12 и 13 октября будет находиться в Астане с официальным визитом. Об этом сообщил журналистам представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества», — сказал представитель МИД.

Он также сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт встречу с Эрдоганом. Также турецкий лидер приме участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Стоит отметить, что 14 октября в Астане пройдёт саммит глав стран-участниц СНГ. На нём также будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Астаны переходит на усиленный вариант несения службы