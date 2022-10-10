Барнаул, 10 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Целинном районе Алтайского края собрали более 4,5 млн рублей для поддержки военных, сообщает телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сельхозтоваропроизводители района оказали поддержку нашим воинам и в августе собрали более 3 млн рублей. Эти деньги были направлены на приобретение спецоборудования — прицелов, квадрокоптера и средств связи. Перед покупкой консультировались с военными. Оборудование было направлено военнослужащим из Алтайского края», — рассказал депутат АКЗС от округа № 17 (куда входит и Целинный район) Вадим Смагин.

По словам депутата, после объявления частичной мобилизации в районе активизировалось волонтерское движение, которое помогало призванным из резерва и их семьям.

«Люди перечисляли средства, чтобы в короткие сроки закупить пригодную для полевых условий теплую одежду и обувь, чтобы наши мобилизованные были в более комфортных условиях. Безусловно, наши ребята в Омске получают все необходимое обмундирование, речь о дополнительных вещах», — отметил Вадим Смагин.

Сейчас в Целинном районе проходит очередной сбор средств в поддержку наших бойцов. Уже собрано 1,5 млн рублей, сбор продолжается. Его координирует специальная рабочая группа при администрации района, которая выясняет потребности земляков, участвующих в СВО.

«Будем поддерживать и семьи военнослужащих и мобилизованных, чтобы никто не остался один», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) 3 октября обозначили задачи, которые решают органы власти края и общества в связи с проведением частичной мобилизации военнообязанных для защиты населения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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