Луганск, 10 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. ВСУ пытаются превосходящими силами прорвать оборону союзных сил на луганском направлении. Об этом 10 октября в эфире телеканала Соловьев Live» заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Ситуация серьёзная, заниматься шапкозакидательством и говорить, что всё хорошо и спокойно, я не буду», — подчеркнул он.

Марочко добавил, что «в некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причём превосходящими силами».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, все попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка в ЛНР были сорваны сосредоточенным огнём ракетных войск и артиллерии ВС России.

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