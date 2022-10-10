Донецк, 10 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 10 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:00 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 октября киевские каратели обстреляли Петровский район Донецка из «Града».

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