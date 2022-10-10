Стокгольм, 10 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Вопросы об оказании помощи третьим странам, выделении социальных пособий и проведения внешней политики могут быть одними из самых сложных для согласования во время продолжающихся переговоров по формированию нового правительства Швеции. Об этом в эфире телеканала SVT рассказал политолог Йонас Хиннфорс.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Что касается помощи иностранным державам, эксперт отмечает, что у Либералов и Христианских демократов есть сильная традиция поддерживать ее высокие объемы. В то же время Умеренные и Шведские демократы хотят ее сократить, чтобы больше средств можно было потратить на реформы в самой Швеции.

«Так что это конкретный вопрос, который, наверное, можно достаточно жестко обсуждать», — полагает Хиннфорс.

В то же время он считает, что тот факт, что с переговоров просочилось относительно немного информации, скорее всего, является признаком того, что они идут относительно хорошо и у Швеции скоро будет новое правительство.