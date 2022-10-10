Москва, 10 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы готовы внести в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий обращение криптовалют, если это не сделает в ближайшее время правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе круглого стола в нижней палате парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Аксаков

В ходе мероприятия директор Департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что бизнесу надо дать возможность проводить расчеты в криптовалюте.

«Как мы знаем, в принципе, какой-то бизнес сейчас уже это использует, потому что это не запрещено, но это и не разрешено. Мы бы хотели дать легальную возможность такого использования и как раз этот вопрос сейчас обсуждаем совместно с Банком России», — сказал он.

«Давайте, если вы не готовы, мы его, депутаты, внесем и начнем обсуждать на площадке Госдумы. Может быть, это ускорит процесс. Уверен, что чем быстрее внесем, тем быстрее примем и соответственно, будет регулируемое поле», — ответил Чебескову Аксаков.

Представитель Минфина попросил депутата дать еще несколько дней для решения вопроса.

«Дайте нам еще, пожалуйста, пару дней. Я надеюсь, что какое-то решение будет принято в правительстве. На завтра запланировано совещание по этому вопросу. Надеюсь, какое-то будет принято решение. Но я разделяю вашу обеспокоенность того, что очень долго это решение не принимается», — заключил Чебесков.