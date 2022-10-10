Москва, , 14:55 — REGNUM Правовую оценку очередным фактам обстрелов территории России со стороны вооружённых сил киевского режима даст Следственный комитет РФ. Об этом 10 октября сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

«Следственные органы установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в Белгородской области при обстреле села Шебекино погибла женщина, повреждены три частных дома. В Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка, в котором повреждён один частный дом.

Кроме того, киевские нацисты нанесли удар по Калининскому району города Горловка Донецкой Народной Республики, в результате чего ранены два мирных жителя. Также был обстрелян Киевский район Донецка, четверо мирных граждан получили ранения.