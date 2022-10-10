Стокгольм, , 14:58 — REGNUM Краткосрочная поддержка бизнеса со стороны правительства Швеции во время пандемии коронавируса спасла 40 000 рабочих мест. Об этом со ссылкой на данные Агентства по экономическому росту сообщила радиостанция Ekot.

Три короны, национальный символ Швеции. Малый герб

Согласно анализу ведомства, поддержка была наиболее эффективной в начале пандемии, когда экономика практически рухнула. Когда экономика начала восстанавливаться, эффективность стала уже не такой явной.

Журналисты напоминают, что под краткосрочной поддержкой бизнеса подразумевается ситуация, при которой сотрудники смогли сократить свое рабочее время, сохранив при этом почти всю свою обычную заработную плату за счет средств от государства.

«Но когда у нас наблюдается значительный экономический подъем, то такая поддержка снижает мобильность на рынке труда, поэтому есть компании, которые хотят нанимать, но им становится все труднее найти нужный персонал», — рассказал журналистам экономист Магнус Густавссон.